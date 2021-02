Emergenza Covid a Usmate Velate: il numero dei positivi raddoppiato in una settimana

“La situazione sanitaria è tornata a farsi decisamente preoccupante, la crescita dei contagi nell’ultima settimana ha ripreso vigore e desta particolare attenzione ciò che sta accadendo a Velate. Sono personalmente vicina alla comunità velatese in questi giorni di angoscia e sofferenza, nei quali occorre rimanere uniti più che mai”.

Emergenza Covid a Usmate Velate

Sono le parole del sindaco di Usmate Velate, Lisa Mandelli, nell’aggiornare i dati relativi alla pandemia in

paese. Rispetto a settimana scorsa quando il quadro era sostanzialmente stabile, il numero dei positivi è cresciuto da 37 a 65. Dall’inizio della pandemia, complessivamente sono 550 le persone risultate positive a Coronavirus.

Invariato invece il numero delle vittime a seguito di Coronavirus: a Usmate Velate i decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 13, di cui 8 riconducibili alla cosiddetta “Fase-2”.

Il sindaco “Situazione critica”

“Occorre prestare la massima attenzione, purtroppo i dati tracciano un quadro in progressivo peggioramento rispetto al mese di gennaio – afferma il Sindaco Mandelli – è una situazione critica, complessa, alle volte dettata da comportamenti superficiali. Capisco la difficoltà nel vivere da un anno in questa condizione ma i prossimi mesi saranno fondamentali per il nostro futuro. Quindi occorre resistere e rispettare tutte le regole”.