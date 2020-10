Emergenza Covid, il Comune sostiene le famiglie con contributi per i mutui prima casa

Il Comune sostiene le famiglie con contributi per i mutui prima casa. E’ rivolto alle famiglie in difficoltà per malattia o perdita del lavoro.

Il Comune sostiene le famiglie con contributi per i mutui prima casa

Mentre l’emergenza sanitaria sembra non allentare la morsa, il Comune di Seregno prosegue con le iniziative a sostegno delle famiglie più duramente provate da questi mesi di incertezza. E’ stato pubblicato, e rimarrà aperto fino al 30 novembre, un bando finalizzato all’erogazione di contributi a sostegno del pagamento del mutuo prima casa.

Il bando è rivolto a famiglie che siano incorse in difficoltà economiche connesse all’emergenza Covid, per malattia o perdita di lavoro. Per ogni famiglia è disponibile un contributo a fondo perduto fino a mille euro. Il bando è consultabile sul sito www.comune.seregno.mb.it.

“Nella articolata serie di interventi a sostegno delle famiglie (a questo proposito è ancora aperto il bando più generale a sostegno dei bisogni emergenti), mancava un’attenzione specifica al tema del sostegno a coloro che, con molto sacrificio, stanno acquistando la prima casa. Con questo bando cerchiamo di andare incontro anche a questa specifica esigenza” – ha spiegato Laura Capelli, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Seregno.

