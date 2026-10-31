Ennesima devastazione e razzia di bici al negozio ed officina di Paina

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Non è la prima e neppure la seconda: a distanza di tre anni i ladri tornano a colpire in via IV Novembre a Paina di Giussano. Vetrina sfondata e saccheggio all’interno del negozio officina d bici “Joule”.

Colpo nella notte tra mercoledì e giovedì

Vetri in frantumi, biciclette sparite e tanta amarezza. Il negozio Joule Lab di Paina, in via IV Novembre, è stato nuovamente preso di mira dai ladri, nella notte tra mercoledì e giovedì scorso. Ignoti hanno sfondato la vetrina e portato via diverse biciclette di valore. Un copione già visto, che riporta alla memoria i precedenti colpi subiti dall’attività.

La rabbia e l’amarezza dei titolari

A raccontare quanto accaduto sono stati gli stessi proprietari, affidando ai social uno sfogo carico di rabbia e tristezza. «Qualcuno ha sfondato la vetrina del nostro negozio, portando via biciclette e lasciandosi alle spalle vetri rotti, danni e tanta amarezza», hanno scritto. Ma a fare più male, spiegano, non è soltanto ciò che è stato distrutto o rubato: «È sapere quanto lavoro, quanta fatica e quanti sacrifici ci siano dietro a un posto come questo», sottolineano, ricordando l’impegno quotidiano di un gruppo di persone che investe tempo, energie e passione nella propria attività. «Vedere tutto questo violato, senza rispetto, senza pietà, fa male. Tanto», prosegue il messaggio. Perché un negozio, osservano i titolari, non è soltanto una vetrina o quattro mura, ma «il risultato di un lavoro costruito giorno dopo giorno».

I precedenti furti

Per Joule non si tratta purtroppo di un episodio isolato. Nel settembre 2023 il punto vendita era già finito sulle cronache per una spaccata, avvenuta nel cuore della notte, con la vetrata distrutta e le biciclette esposte portate via. Ancora più pesanti i precedenti del 2019. A fine marzo i ladri avevano sfondato la vetrina riuscendo a rubare 17 biciclette in appena cinque minuti. Poche settimane dopo, a metà aprile, erano tornati, portandone via altre sette. Una sequenza che aveva già provocato danni ingenti all’attività. La storia del negozio, nato nel 2019 con il nome Joule dopo il passaggio di gestione dal precedente storico punto vendita Byroll, si intreccia così con una serie di incursioni che hanno colpito ripetutamente il lavoro dei titolari.