Ennesima spaccata, commercianti nel mirino

E sono tre. Terza spaccata nel giro di tre settimane nel Caratese che ha preso di mira un bar-tabaccheria. E dopo i colpi in via Trento e Trieste a Carate e in via Sauro a Verano, questa notte è stata la volta della tabaccheria-ricevitoria di via Donizetti a Carate. I danni sono ingentissimi

La spaccata di questa notte

I malviventi sono entrati in azione questa notte, poco prima delle 4. E come sempre non sono andati per il sottile. Come ariete, infatti, per devastare la serranda e aprirsi un varco hanno utilizzato un Suv e si sono lanciati contro l’ingresso della tabaccheria e ricevitoria di via Donizetti di Carate Brianza, nei pressi delle scuole medie. Il colpo è stato devastante, come pure il boato avvertito da tutto il vicinato. Una volta apertosi il varco i malviventi sono entrati in quel che restava della tabaccheria di proprietà di Roberta Di Vaira e del marito Luigi Guadagna e hanno trafugato stecche di sigarette e blocchetti di tagliandi della lotteria istantanea. Poi si sono dileguati nel giro di meno di un minuto

Dietro di se, bottino a parte, hanno lasciato danni ingentissimi, per migliaia di euro, ben più del valore del bottino: a essere distrutto infatti sono andati la serranda, le vetrine interne ed esterne, l’impianto elettrico, il bancone. IN poche parole, un disastro

Gli altri colpi

Quella di questa notte è la terza spaccata verificatesi nelle ultime tre settimane sul territorio. Durante le festività natalizie, infatti, ignoti avevano colpito la tabaccheria di via Trento e Trieste a Carate, utilizzando un muletto come ariete e poi trafugando sigarette, contanti e tagliandi.

Due giorni fa, domenica, sempre alle 4 i malviventi avevano commesso una spaccata ai danni del bar «Blue eyes» di via Sauro a Verano Brianza. Prima hanno rubato un muletto da un cantiere, e poi hanno messo a segno il colpo, asportando la cassa e diverse centinaia di euro e poi hanno distrutto il distributore di sigarette esterno della tabaccheria, portandosi via diversi pacchetti di «bionde».

