Ennesimo incidente alla rotonda "Del Pino"

Ennesimo incidente alla rotonda del ristorante "Del Pino" nella mattina di oggi, venerdì 12 maggio 2023, al confine tra Lomagna e Carnate. Coinvolte due auto, fortunatamente nessun ferito.

Ennesimo incidente tra Lomagna e Carnate

Nella mattina di oggi, venerdì 12 maggio 2023, probabilmente a causa di una precedenza non rispettata all'ingresso della rotonda, due auto si sono scontrate. Il fatto è accaduto alla rotonda del ristorante "Del Pino" tra Lomagna e Carnate già scenario di moltissimi sinistri stradali negli ultimi mesi.

L'impatto

Una Panda si è scontrata con un suv Audi: l'impatto è stato abbastanza forte, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito tanto che non è scattata la chiamata ai soccorsi. L'incidente non ha causato ripercussioni alla viabilità perché i due veicoli sono stati prontamente spostati all'interno della rotonda. Sul posto anche due pattuglie della Polizia locale per i rilievi di rito. Agli agenti il compito di accertare le eventuali responsabilità.