Ennesimo incidente alle Quattro strade: in ospedale mamma e bimbi

Ennesimo incidente all’incrocio delle “Quattro strade” a Lentate sul Seveso. E’ successo oggi, giovedì 26 marzo 2026, intorno alle 8, in via Per Mariano.

Incidente all’incrocio delle Quattro strade

In base a quanto è stato ricostruito, l’impatto è avvenuto tra una Fiat condotta da un 44enne e una Seat con alla guida una 35enne e i suoi due bambini, di 10 e 5 anni, tutti residenti a Lentate. Secondo quanto emerso, il conducente della Fiat, che procedeva lungo via per Mariano diretto verso Mariano, nello svoltare a sinistra in via Per Figino non avrebbe dato la precedenza alla Seat che procedeva in direzione opposta, da Mariano verso Lentate.

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Feriti mamma e due bimbi

A seguito dell’impatto il 44enne è rimasto illeso, mentre la donna e i due figlioletti sono rimasti leggermente feriti. Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia Locale, per i rilievi di rito, e i soccorritori dell’Avis Meda, che hanno trasferito mamma e bimbi all’ospedale di Desio in codice giallo.