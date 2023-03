Ormai non dovrebbe neppure fate notizia. Eppure, puntualmente, ecco l'ennesimo incidente all'incrocio maledetto tra Usmate Velate e Arcore, lungo la cosiddetta "Bananina" che porta verso la Tangenziale Est.

Ennesimo incidente all'incrocio maledetto di Usmate Velate

L'incidente è avvenuto lo scorso venerdì scorso intorno alle 18. Una Mini "Countryman", condotta da una donna e con a bordo anche la figlia sul lato passeggero, stava procedendo in direzione di Arcore quando, improvvisamente, è stata centrata in pieno da un'altra auto che stava per svoltare verso Velate, senza però dare la precedenza. L'urto, a quel punto, è stato inevitabile e piuttosto violento, con le due macchine che alla fine hanno avuto la peggio.

Feriti lievi

Subito sul posto due ambulanze in codice giallo. I paramedici hanno prestato i primi soccorsi sul posto a due persone che nell'impatto hanno riportato ferite lievi e che sono poi state trasportate in ospedale in codice verde. Nessuna grave conseguenza, per fortuna, ma l'ennesimo incidente apre ancora una volta il solito tema della pericolosità dell'incrocio maledetto. Una situazione che il Comune spera di risolvere una volta per tutte con il progetto di realizzazione di una rotonda avallato dalla Provincia di Monza e Brianza.