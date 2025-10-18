Entra in una casa, scaglia i vasi contro i vigili e sfascia la loro auto: arrestato

Serata decisamente movimentata quella di giovedì 16 ottobre 2025 a Meda: un 37enne si è intrufolato in un’abitazione calandosi dal tetto e all’arrivo degli agenti della Polizia Locale ha iniziato a scagliare vasi. Non solo: ha distrutto il finestrino posteriore della loro auto.

Entra in una casa calandosi dal tetto

E’ successo intorno alle 21.30: mentre gli agenti erano impegnati in un altro servizio serale hanno ricevuto la segnalazione di un cittadino, che diceva che un uomo stava camminando furtivamente sul tetto di una palazzina in via San Giorgio, al confine con Cabiate. La pattuglia è prontamente giunta sul posto, dove gli operatori hanno scoperto in flagranza che una persona si era introdotta dal balcone in un appartamento, provocando danni alle finestre e devastando vasi di fiori.

Scaglia i vasi di fiori contro gli agenti

I proprietari erano molto spaventati di fronte al soggetto che dava in escandescenze. E che non si è calmato nemmeno alla vista degli agenti, anzi: ha scagliato un vaso contro di loro, che fortunatamente sono riusciti a evitare. Immediatamente un agente ha estratto il taser, la pistola a impulsi elettrici in dotazione alla Polizia Locale, e alla sola vista dello strumento l’individuo si è calmato.

Sfascia il finestrino dell’auto della Polizia Locale

L’uomo, identificato in un 37enne italiano residente in Svizzera, è stato tratto in arresto e contenuto con dispositivi di sicurezza, per poi essere tradotto sul veicolo di servizio. A quel punto ha iniziato a tirare calci e ha danneggiato il finestrino laterale posteriore sinistro del veicolo Tonale della Polizia Locale. Grazie all’intervento di altre pattuglie è stato poi tradotto in Comando, in via Isonzo.

Calci e insulti contro gli agenti

Volendo sottrarsi all’arresto, ha sferrato calci e detto parole ingiuriose contro gli agenti, tanto che sono serviti 8 agenti per immobilizzarlo.

Processato per direttissima, l’arresto è stato convalidato

Fissata l’udienza per direttissima nella mattinata di venerdì, il giudice ha convalidato l’arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, violazione di domicilio e danneggiamento aggravato.

Trovati strumenti per lo spaccio nella palazzina

Durante la stessa serata, sempre nella palazzina del quartiere San Giorgio dove sono intervenuti, gli agenti hanno proceduto all’identificazione di cinque persone e alla perquisizione di due individui e due autoveicoli, provvedendo a sequestrare telefoni cellulari, pc e strumenti per manipolare gli stupefacenti e proventi derivanti dallo spaccio di droga.