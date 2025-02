Il maltempo in quota non concede, per il momento, una tregua e dunque slitta ancora l'intervento di recupero delle salme dei due escursionisti brianzoli dispersi da sabato in Grignetta, Cristian Mauri, di Vimercate, e Paolo Bellazzi, di Cambiago.

Escursionisti brianzoli dispersi, si aspetta una tregua dal maltempo per il recupero delle salme

Dopo la conferenza stampa congiunta con i tecnici del Soccorso alpino, i Vigili del fuoco e la Guardia di Finanza che si è tenuta ieri sera nel centro operativo di Lecco del Cnsas, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico conferma che "al momento è l’evoluzione delle condizioni meteorologiche a determinare le decisioni da prendere nelle prossime ore, per fare in modo che i soccorritori possano arrivare quanto prima nel punto del canale in cui è stato rilevato il segnale dei dispositivi dei due escursionisti. Oggi il Soccorso alpino, la Guardia di finanza e i Vigili del fuoco hanno continuato a esaminare i riscontri effettuati attraverso diversi strumenti. I droni del CNSAS in questi giorni hanno inviato al centro operativo e alle squadre, in diretta, le riprese video delle perlustrazioni in quota. Rilevante la sinergia del CNSAS con Vigili del fuoco e Guardia di finanza, compresa la valutazione dei dati pervenuti dalle apparecchiature in dotazione alle diverse componenti. Tutte le squadre hanno svolto una mole di lavoro considerevole. Solo nella giornata di ieri, hanno sorvolato la zona della Grignetta ben quattro elicotteri. Tutti i soccorritori hanno collaborato e svolto insieme un lavoro particolarmente intenso e complesso, fin dall’attivazione. Al momento, sono sempre pronte due squadre CNSAS della Stazione di Lecco al centro operativo del Bione e una squadra a Barzio, per la Stazione di Valsassina - Valvarrone".

La conferenza di ieri sera

Intanto ieri come detto si è tenuta una conferenza per fare il punto riguardo alle operazioni di recupero delle salme dei due brianzoli e per approfondire quali sono state le difficoltà principali incontrate da sabato ad oggi.

Anzitutto Mauri e Bellazzi, amici di lunga data, erano colleghi in un'azienda della Brianza ed appassionati di montagna. Stando a testimonianze come foto e messaggi, si sa con certezza che i due escursionisti brianzoli hanno raggiunto la vetta della Grignetta (molto probabilmente hanno percorso il sentiero Cermenati); l'incidente è quindi avvenuto in fase di discesa, anche se non è chiaro il punto preciso. Alla base dell'incidente ci sarebbero probabilmente le condizioni meteo sfavorevoli: una tormenta di neve avrebbe colto i due escursionisti durante il rientro, che potrebbero aver perso l'orientamento. Sicuramente, come spiegato dai tecnici del Cnsas, a risultare a loro sfavore sono state la non conoscenza perfetta del territorio e la forte tormenta di neve in corso.

L'allarme lanciato dai familiari

I familiari hanno lanciato l'allarme per la scomparsa dei due amici intorno alle 14.30 di sabato: i due avevano infatti comunicato che sarebbero rientrati in mattinata. Il mancato rientro intorno alle 14 ha quindi subito messo in allarme i familiari.

Nella giornata di lunedì è stato geolocalizzato un corpo nel canale Caimi, verso la cima (a tre quarti circa della lunghezza del canale), grazie al dispositivo Recco (una tecnologia che permette di rilevare speciali componenti frequentemente presenti in indumenti o zaini da montagna). Il segnale è stato intercettato grazie ad una campana con gancio baricentrico in dotazione al Soccorso alpino lombardo; sono stati due i segnali Recco captati: si ipotizza che l'altro segnale, non ancora ben individualizzato, corrisponda alla seconda salma, ma potrebbe trattarsi anche di un altro capo di abbigliamento o di attrezzatura appartenente alla persona già individuata e allontanatasi dal corpo durante la caduta nel canale. E' certo che Paolo Bellazzi avesse con sé uno zaino dotato di questo dispositivo (è stato comunicato dai suoi amici e familiari), anche se non si ha ancora la certezza che la salma individuata appartenga a lui.

Anche il segnale del cellulare, rilevato grazie all'Imsi Catcher - dispositivo della Direzione dei Vigili del fuoco della Lombardia - proveniva dall'area del canale Caimi, anche se ieri, lunedì, non è più giunto alcun segnale (probabilmente i cellulari si sono spenti). Come spiega infatti Alen Antonaccio del Comando dei Vigili del fuoco di Lecco, per poter essere identificato, il dispositivo deve essere acceso e funzionante; il sensore Imsi Catcher intercetta e traccia i segnali emessi dagli smartphone, anche in zone prive di copertura telefonica: fornisce un'approssimazione che poi deve essere attentamente valutata.

Si ipotizza che anche la seconda salma possa essere nei paraggi, probabilmente poco più a valle, anche se fino all'individuazione del corpo non si ha alcuna certezza a riguardo.

I dispositivi Recco si sono rivelati molto utili perché, come ha spiegato il brigadiere Alberto Speziali del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Sondrio, il controllo degli account social e la cronologia delle posizioni sul cellulare non hanno dato riscontro, probabilmente perché i telefonini erano scarichi o perché non era stato attivato il rilevamento della posizione. "Abbiamo sorvolato la zona anche con il drone munito di termocamera nella notte tra sabato e domenica - spiega - ma non abbiamo riscontrato alcun risultato, probabilmente perché le salme erano già state sepolte dalla neve".

I rischi

Il principale ostacolo per le operazioni di recupero, come anticipato, è il maltempo: la pioggia caduta lunedì e martedì ha reso sconnessa la neve, rendendo pericoloso l'accesso a piedi nel canale Caimi; inoltre, alle pareti dello stesso, si è accumulato uno strato di neve di circa 300 metri cubi che, essendosi alzate le temperature, risulta instabile e potrebbe scivolare nel canale, trasportando con se anche alcuni massi. Troppo rischioso, dunque, procedere con le operazioni di recupero al momento, anche se non si sono mai fermati i monitoraggi dell'area con i droni, per verificare che la salma individuata non venga spostata dalla neve. Proprio la tormenta di neve e il forte vento hanno inoltre cancellato ogni traccia dei movimenti dei due escursionisti brianzoli.

"Oggi (ieri ndr) - ha spiegato Marco Anemoli, capo della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino - non è stato possibile alzarci in volo con l'elicottero a causa delle condizioni meteo sfavorevoli. Comunque abbiamo continuato ad effettuare sorvoli con i droni per avere la conferma che la salma individuata fosse ancora lì e non fosse stata coperta da una valanga o spostata; inoltre abbiamo tenuto monitorate le condizioni delle cornici del canale, che sono cariche di neve pesante e bagnata. Oggi non siamo riusciti ad avvicinarci né a piedi né con l'elicottero, ma siamo pronti con le nostre squadre e con l'elicottero in caso di una schiarita".

Lunedì sono stati ben quattro i velivoli che hanno sorvolato la zona.

Come ha confermato Massimo Mazzoleni, capostazione del Soccorso alpino di Lecco, sono già pronte due squadre Cnsas di Lecco, oltre ad una della Valsassina in supporto, alla Guardia di finanza e all'elicottero di Areu con un tecnico Cnsas a bordo.

"Abbiamo già studiato la strategia di ingresso e recupero della salma - spiega - Le complicazioni sono legate al meteo. Oggi ha piovuto tutto il giorno e, non essendoci un rigelo, il terreno appare sconnesso e rischiamo di farci male. Abbiamo cercato anche di assumerci dei rischi, ma questi sono troppo alti. Sappiamo comunque che le persone che dobbiamo recuperare sono decedute e non possiamo rischiare la vita di altre 5 o 6 persone. Abbiamo parlato con i familiari e cercato di spiegare loro la situazione e le condizioni necessarie per recuperare le salme, e loro hanno compreso. Ora siamo in attesa di poter agire: teniamo sempre controllato il meteo, ci basta una schiarita anche solo di un'ora per poter intervenire in sicurezza". Intanto, spiega, domani (oggi ndr) si continueranno ad effettuare dei sorvoli con i droni per verificare se le condizioni della neve intorno al canale siano migliorate o peggiorate. Attualmente sta nevicando: "Finché non ci sarà una giornata di bel tempo il rischio è altissimo - conclude - Se le condizioni meteo ci consentono di entrare nel canale con l'elicottero, faremo una toccata e fuga per recuperare il corpo".

Intanto un'unità di controllo dei Vigili del fuoco resta al piazzale dei Piani Resinelli per tenere monitorata la situazione, in attesa di poter intervenire. Ieri mattina le condizioni metereologiche impedivano ogni tentativo.

Un impegno, quello di Soccorso alpino, Vigili del fuoco e Guardia di Finanza, che non si è mai fermato, come sottolineato dal brigadiere Speziali:

"Tutto quello che stiamo facendo lo stiamo facendo per queste persone, per i loro familiari; stiamo dando una mano per poter riportare a casa i corpi di due persone disperse in un ambiente che, per noi della zona, è il paradiso, ma nel quale di fatto molte volte si verificano incidenti". "Il fine ultimo - conferma Anemoli - è chiudere il cerchio: portare a casa i corpi ai familiari di queste persone, e dare loro almeno un po' di pace".

Un lavoro di squadra, dunque, che continuerà, basandosi soprattutto sull'importanza della condivisione in tempo reale delle informazioni ottenute tra i diversi soggetti in campo, grazie ai droni che inviano in diretta le riprese video delle perlustrazioni in quota e alla valutazione pervenuta dalle apparecchiature in dotazione alle diverse componenti, al fine di coordinarsi al meglio e studiare interventi puntuali. Al momento, sono sempre pronte due squadre Cnsas della Stazione di Lecco al centro operativo del Bione e una squadra a Barzio, per la Stazione Valsassina - Valvarrone.

(in copertina una momento della conferenza stampa di ieri sera nel centro operativo CNSAS di Lecco)