A Santa Valeria le esequie di Ornella Denova

In Santuario i funerali di Ornella Denova

Nel pomeriggio odierno, sabato 20 aprile, sono stati celebrati i funerali di Ornella Denova, vittima dell'incidente fra due auto all'incrocio fra via Piave e via Cardinal Minoretti, proprio alle spalle della chiesa di Santa Valeria. Fatale l'impatto dell'auto sulla quale viaggiava, in marcia lungo via Piave, contro un altro veicolo che ha impegnato l'intersezione da via Cardinal Minoretti senza rispettare il segnale di stop. Nell'urto erano rimaste ferite in maniera non grave le conducenti dei due veicoli: la nipote di Ornella Denova, alla guida di una Mini Cooper, e una medese di 59 anni alla guida di una Fiat Cinquecento. Sulla salma della vittima è stata eseguita l'autopsia.

L'omelia di don Renato Mariani

"Gesù ci dice di tenerci pronti per una partenza con poche cose - le parole del sacerdote, don Renato Mariani - La vita è donata, è preziosa e unica e siamo tutti in cammino. Dobbiamo mettercela tutta per vivere bene su questa terra, con una meta davanti a noi". Il celebrante ha sottolineato "il modo tragico e improvviso" con cui Ornella Denova è stata strappata alla vita, "ma oltre al dolore e al pianto ci aspetta un incontro" con il Signore. Nell'omelia ha richiamato la vicinanza dell'assemblea a parenti e amici per condividere il profondo dolore, come Gesù che si è fatto vicino all'umanità. "L'anima della nostra sorella Ornella, che non vediamo più, è con noi".

Il messaggio della nipote

Al termine della funzione funebre, sul sagrato della chiesa, è stato letto il messaggio affettuoso della nipote Giulia: "Ciao nonna, mi manchi tanto. Sei volata via così senza dire nulla. Mi ricordo tutti i momenti belli passati insieme e i sacrifici che hai fatto per me, per tutte le cose belle che hai fatto per me. Non ti scorderò mai, verrò a trovarti sempre. Spero di averti lasciato dei bei ricordi. Ciao nonna, buon viaggio. Ti amo". Ornella Denova lascia le figlie Maura con Carlo e Veronica con Rosario, la sorella Dina e le nipoti Giulia e Alexia.