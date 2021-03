Ester, Teresa, Berta… Besana rende omaggio alle 46 vittime del Covid

Ester, Teresa, Berta… Leggere, uno dopo l’altro, i nomi dei 46 besanesi portati via dal Covid-19 fa male. A loro il sindaco Emanuele Pozzoli ha voluto rendere omaggio oggi, giovedì 18 marzo 2021, in occasione della prima giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus.

46 besanesi portati via dal Covid-19

In un post pubblicato questa mattina sui canali social del Comune, il primo cittadino ha ricordato i nomi delle 46 vittime del Covid a Besana in Brianza. Sono Ester, Teresa, Berta, Bruna, Claudio, Maria, Livio, Enrico, Aldo, Giuseppina, Romano, Carla, Donato, Stefano, Francesco, Stella, Concetta, Domenico, Mario, Marina, Lorenza, Anacleto, Angelo, Mario, Agostino, Maria, Adriana, Adele, Pietro, Rosanna, Pietro, Manrico, Pietro, Piera, Ilario, Gilberto, Leda, Angela, Maria, Piera e Ida.

“Andiamo avanti insieme”