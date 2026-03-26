Minorenni svuotano gli estintori del parcheggio

I responsabili dei vandalismi rintracciati dalla Polizia Locale grazie alla videosorveglianza: sono di età inferiore a 14 anni e non imputabili. I genitori devono risarcire i danni

Svuotano gli estintori nel parcheggio di piazza Risorgimento a Seregno: rintracciati dalla Polizia Locale, sono tutti minori di 14 anni.

Minorenni svuotano gli estintori

Nella giornata di sabato 21 marzo si è registrato un episodio di vandalismo nel parcheggio sotterraneo di piazza Risorgimento: alcuni minorenni hanno svuotato diversi estintori, causando danni alle strutture e disagi per gli utenti. Grazie alle segnalazioni dei cittadini e al supporto dei sistemi di videosorveglianza, la Polizia Locale è riuscita a risalire rapidamente agli autori del gesto, tutti di età inferiore ai 14 anni e quindi non imputabili.

Rintracciati con la videosorveglianza

I genitori sono stati prontamente convocati e informati dell’accaduto: dovranno ora provvedere al risarcimento dei danni arrecati. La vicenda, inoltre, sarà segnalata alla Procura dei minorenni e ai Servizi sociali territoriali per le opportune valutazioni. La Polizia Locale evidenzia come i sistemi di videosorveglianza, anche in altre situazioni analoghe nei parcheggi sotterranei della città, si siano dimostrati strumenti efficaci e determinanti per individuare tempestivamente i responsabili e consentire l’adozione dei conseguenti provvedimenti.