Ex sindaco e dottore rapinato del Rolex

L’ex sindaco, Paolo Manzoni, medico e dentista, sabato mattina è stato vittima di una brutta rapina avvenuta in strada a Tregasio, frazione di Triuggio, per rubargli il Rolex.

Rapinato del Rolex

"Sono uscito di casa in macchina per recarmi da un amico a Tregasio - racconta il dottore il giorno dopo l’accaduto - Sono entrato nel suo cortile in macchina. Faceva caldo e ho abbassato il finestrino appoggiando il gomito fuori. Probabilmente mi hanno curato e hanno notato l’orologio che indossavano, un Daytona". In quel momento entra nel cortile anche una «Mercedes Classe A» di colore grigio con a bordo due persone di circa 30 anni: una donna e un uomo piuttosto robusto, dai lineamenti sudamericani. "La donna è scesa dall’auto e si è avvicinata - spiega Manzoni - Mi ha appoggiato la mano sul polso, dolcemente. Ho capito subito che mi aveva sganciato l’orologio, così l’ho presa per il braccio per trattenerla".

La fuga col bottino

Nel frattempo la coppia di malviventi ha tentato di fuggire ma il dottore non si è dato per vinto. Sceso dall’auto si è aggrappato al finestrino della «Mercedes Classe A» ed è stato trascinato per alcuni metri procurandosi delle ferite alle gambe. E’ stato allora che ha deciso di arrendersi, per tutelare la propria incolumità. Segnalato l’accaduto ai Carabinieri, a Tregasio è arrivata anche l’ambulanza che ha medicato il dottore sul posto. "In questi casi è molto utile la presenza di telecamere di videosorveglianza che a Tregasio ci sono ma non funzionano. Faccio questo appello affinché si provveda al più presto a rimettere in funzione le telecamere presenti sul territorio comunale".

L'intervista completa è pubblicata sul Giornale di Carate in edicola da oggi martedì 14 marzo 2023.