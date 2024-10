Fa un incidente a Meda e gli agenti scoprono che non doveva essere in Italia: denunciato un irregolare

Fa un incidente a Meda e gli agenti scoprono che era stato espulso dall’Italia a inizio ottobre dalla Questura di Como. E’ stato quindi denunciato dalla Polizia Locale B.E., marocchino del ‘92, irregolare sul territorio nazionale.

Ha fatto un incidente alla rotonda del Polo

A «incastrarlo» un incidente senza gravi conseguenze avvenuto lunedì 21 ottobre 2024 intorno alle 15 al quartiere Polo. In base a quanto ricostruito, il 32enne, a bordo della sua auto, mentre stava impegnando la rotatoria tra via Tre Venezie e via Marco Polo, è entrato in collisione con una bici con in sella P.C., un albanese del 1969. A seguito dell’urto il ciclista è finito a terra, ma fortunatamente non ha riportato gravi ferite ed è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Desio in codice verde.

Dagli accertamenti si scopre che è irregolare sul territorio

Nell’effettuare i rilievi di rito, però, gli agenti intervenuti hanno riscontrato che il marocchino era irregolare. Accompagnato in comando per l’identificazione, è stato successivamente portato nella caserma dei Carabinieri di Seregno per il fotosegnalamento. Dagli accertamenti è risultato che il 2 ottobre la Questura di Como aveva emesso nei suoi confronti un decreto di espulsione: avrebbe quindi dovuto lasciare l’Italia entro sette giorni. Obbligo che ha violato e per questo è stato denunciato.