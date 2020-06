Fango e allagamenti: Arcore fa la conta dei danni dopo il nubifragio FOTO VIDEO

Un fiume di fango invade Arcore. Dopo il violento nubifragio di ieri sera, si contano danni e allagamenti in diverse zone della città.

Si è svegliata ricoperta di fango questa mattina, martedì 9 giugno, la città di Arcore. Dopo il violento nubifragio che si è abbattuto sulla Brianza ieri sera (QUI TROVATE FOTO E VIDEO) oggi si passa alla conta dei danni.

Danni che si contano un po’ ovunque ma che in città hanno interessato soprattutto le vie Trento Trieste, Umberto I, piazza Pertini, largo Arienti, via Piave.

In alcune zone è saltata anche la corrente che è tornata solo nelle prime ore della mattinata di oggi. Si registrano anche danni e allagamenti in cantine e box, specialmente nella zona di via Lombardia, via Marche e via Toscana.

I commercianti sono al lavoro dalle prime ore della mattina per ripulire dal fango gli esercizi commerciali. C’è parecchio malumore: gli esercenti lamentano il fatto di ritrovarsi, dopo tanti anni, ancora con le stesse problematiche. Chiedono un aiuto al Comune: dopo lo stop dovuto al lockdown si trovano ora a fare i conti con gli allagamenti: “Abbiamo bisogno di un sostegno non solo economico ma anche morale”.

Seguiranno aggiornamenti