Fase 2: “Non passiamo dal lavarci le mani al lavarcene le mani”

Il sindaco di Seregno, Alberto Rossi, ha augurato a tutti un buon 4 maggio invitando i concittadini a mantenere alta l’attenzione nella Fase 2 che è iniziata proprio oggi. “Non passiamo dal lavarci le mani al lavarcene le mani”.

Iniziata la Fase 2: i consigli del sindaco di Seregno

E’ iniziata oggi, lunedì 4 maggio, la Fase 2, quella dell’allentamento delle restrizioni e del rientro al lavoro per moltissimi brianzoli. E’ una fase delicatissima, di grande responsabilità.

Lo ha ribadito anche il sindaco di Seregno, Alberto Rossi, nel suo messaggio ai concittadini a poche ore dall’avvio della Fase 2.

Il primo cittadino, oltre a dare un aggiornamento sulla situazione dei positivi che in città dall’inizio dell’emergenza hanno raggiunto quota 227, ha voluto dare alcuni consigli.

“Non è un liberi tutti”

“Non è un liberi tutti: l’emergenza non è finita, e deve essere chiaro che non si deve abbassare la guardia. Le aperture riconoscono le esigenze che ci possono essere dopo questi due mesi per una parte di noi: andare a trovare i nostri cari al cimitero, andare in discarica, fare una corsa o portare i nostri bimbi a passeggiare al parco. Ma sui parchi, come già detto, se si verificassero comportamenti non conformi torneremmo a richiudere”.

Le riaperture dei parchi

Per quanto riguarda i parchi dal 7 maggio sono aperti i Parchi Falcone e Borsellino, Crocione, San Salvatore, 25 Aprile, viale dei Giardini, Ceredo, Meredo, via Platone, via Luini, via Erodoto, via La Pira, via Edison, viale Santuario, via Cairoli, via Santa Valeria angolo via San Vitale, via Virgilio, via Carrà, via Don Gnocchi, piazza Fari, via Battisti.

Dall’11 maggio aprono anche i parchi 2 Giugno (Porada), Caduti di Nassirya, Giovanni Paolo II, Fratelli Longoni (via Reggio) e Skate Park Meroni.

Rimangono invece chiusi i giardini Oliveti, Pacini, Largo degli Alpini, via Trabattoni, via Puccini, via Umberto, via Santa Valeria, Centro Nobili, via delle Grigne, Trancia Villa, Parravicini, Alfieri.

Nelle aree verdi sono comunque vietati gli assembramenti, così come non è consentito l’utilizzo di attrezzature per il gioco dei bambini, ove presenti. Rispettare le norme e tanta prudenza “Le parole d’ordine sono responsabilità, prudenza e buon senso – ha ricordato il sindaco Rossi. E gli strumenti per attuarli sono il distanziamento e la mascherina (indossata bene, anche sul naso). Solo così ce la faremo. Non possiamo passare dal “lavarci le mani” al “lavarcene le mani”: andrà come faremo in modo che vada, e questo dipende da ciascuno di noi”.

