Lesmo e Camparada

Salvatore Balsamo, 60 anni, si è spento venerdì: un mese fa, per via delle condizioni di salute, era convolato a nozze con la sua Arianna nella stanza d'ospedale

Si era sposato in ospedale poco più di un mese fa, ma la malattia si è rivelata più forte di una commovente storia d'amore. Salvatore Balsamo, per tutti come "Toto", non ce l'ha fatta e si è spento ieri, venerdì 12 novembre 2021.

Favola senza lieto fine: si era sposato in ospedale, ma "Toto" ha perso la sua battaglia

Lesmo e Camparada in lutto per la scomparsa di Salvatore Balsamo, 60 anni, volto molto conosciuto della comunità locale. A darne l'annuncio, ieri mattina, la moglie Arianna Chiavegato. La donna è stata sua compagna di vita per quasi vent'anni e la coppia era convolata a nozze lo scorso settembre. Un rito celebrato in una camera di ospedale a Vimercate, dove "Toto" era stato ricoverato a causa delle sue precarie condizioni di salute. Sembrava l'inizio di una favola, invece la malattia ha privato i due novelli sposi di quel lieto fine che tutti si erano augurati.

Oggi i funerali

Immenso il dolore di Arianna, che non riesce a darci pace della scomparsa di un uomo che per lei era stato veramente tutto.

"E' stata la mia forza, la mia unica ragione di vita: mi ha dato tutto sé stesso e mi ha sostenuto in ogni momento, anche quando la malattia non gli dava pace"

Oggi, sabato 13 novembre 2021, l'ultimo saluto a Salvatore, con i funerali che saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Lesmo alle 14.30. La salma verrà poi trasferita al cimitero di Camparada, dove l'uomo ha sempre vissuto.

AMPIO SERVIZIO SUL GIORNALE DI VIMERCATE IN EDICOLA DA MARTEDI' 16 NOVEMBRE 2021