A Pasquetta due feriti dopo lo schianto in moto

Collisione contro un'auto in via Ripamonti a San Carlo: trasportati in ospedale due centauri di 54 e 62 anni, sul posto la Polizia Locale.

Due feriti dopo lo schianto in moto. L'incidente nel giorno di Pasquetta in via Ripamonti a Seregno: trasportati in ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza due uomini di 54 e 62 anni.

Schianto contro un'auto

E' di due feriti il bilancio dell'incidente nella tarda mattinata odierna, lunedì 18 aprile, giorno di Pasquetta. Il sinistro intorno alle 12.20, all'altezza del civico 58 di via Ripamonti nel quartiere San Carlo a Seregno. La Honda Shadow sulla quale viaggiavano due uomini di 54 e 62 anni ha urtato un'auto, modello Kia Rio. Secondo le prime informazioni raccolte, la vettura si era fermata per far transitare un pedone che attraversava la strada sulle strisce pedonali. La moto non ha frenato in tempo utile per evitare la collisione con la parte posteriore destra del mezzo che la precedeva. Nell'impatto si è anche bucato il pneumatico dell'auto.

Due centauri in ospedale

Dopo l'urto i due centauri sono finiti a terra. Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 con un'ambulanza della Croce Rossa, coadiuvato da una pattuglia della Polizia Locale per effettuare i rilievi e raccogliere le testimonianze dei presenti. I due motociclisti sono stati trasportati con l'ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo, lo stesso con cui era stato attivato il mezzo di soccorso del 118. Illesa, ma comprensibilmente scossa, la conducente della vettura. Entrambi i veicoli percorrevano via Ripamonti in direzione di Desio. Nei giorni di Pasqua altri incidenti sulle strade, anche con conseguenze più gravi.