Il pronto intervento delle tre squadre di Polizia Locale che il sabato pomeriggio presidiano il centro cittadino a Seregno ha consentito di fermare sul nascere un’aggressione tra minorenni, tutti non residenti.

Fermata sul nascere un’aggressione tra minorenni a Seregno

I fatti si sono svolti verso le 18.30 di sabato 15 maggio, in piazza Italia. Un gruppo di ragazzi che stazionava in piazza è stato avvicinato da un altro gruppo, pare con il pretesto di chiedere una sigaretta. La situazione, per dinamiche ancora al vaglio del Comando di Polizia Locale, ha rapidamente assunto un diverso contesto.

Preso di mira è stato un ragazzo tra quelli che erano nella piazza, aggredito da almeno due oppositori. Immediatamente due passanti si sono frapposti tra i litiganti, mentre nel giro di un paio di minuti è accorsa dapprima la squadra condotta dal Comandante Maurizio Zorzetto, quindi le altre due squadre operative, per complessivi sette agenti impegnati.

La situazione è stata ricondotta rapidamente alla calma. I due presunti aggressori sono stati identificati. Trattandosi di aggressione, per procedere occorrerà comunque una querela di parte. Al termine delle indagini, il Comando della Polizia Locale trasmetterà il fascicolo alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano.

La rissa di febbraio

Sempre a Seregno, nel febbraio scorso, si era verificato un episodio simile, una lite sfociata in una vera e propria rissa tra ragazzi in piazza Vittorio Veneto. Per sedare gli animi in quel caso era stato necessario l’intervento di ben nove pattuglie dei Carabinieri. QUI L’ARTICOLO