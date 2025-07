Fermato senza patente e con la droga in auto

Polizia Locale

Nei guai un 30enne, deve rispondere di possesso di sostanze stupefacenti. Non aveva mai conseguito la licenza di guida.

Alla guida di un veicolo senza aver mai conseguito la patente e con la droga in auto. La Polizia Locale di Desio nei giorni scorsi ha così denunciato un magrebino di 30 anni, fermato durante un controllo stradale.

Controllo della Polizia Locale, trovato con la droga in auto

Nel corso di uno dei pattugliamenti del turno notturno, gli agenti hanno sottoposto a verifiche un veicolo guidato da un cittadino extracomunitario, di origini nordafricane. All’alt degli uomini della Polizia Locale lo straniero ha mostrato una certa agitazione. E, al momento di visionare la patente, hanno accertato che l’uomo stava circolando senza patente, ma, soprattutto, non aveva mai conseguito la licenza di guida.

Denunciato 30enne magrebino

Non solo, durante il controllo gli uomini della Polizia Locale cittadina hanno scoperto che sul sedile dell’auto c’era anche della sostanza stupefacente. A vista sembrava cocaina, anche se solo le analisi specifiche saranno in grado di confermare o meno la tipologia della sostanza. L’uomo è stato perciò deferito in stato di libertà e dovrà rispondere all’autorità giudiziaria per possesso di sostanze stupefacenti. Intanto, proseguono i controlli serali della Polizia Locale, in particolare nel fine settimana. Andranno avanti fino al mese di ottobre.