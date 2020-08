Ferragosto in piazza Arese: il Covid lo cancella. Quest’anno, a Cesano Maderno, la Festa della Madonna Assunta sarà celebrata in forma ridotta.

Il Covid-19 cancella il Ferragosto in piazza

A causa delle restrizioni imposte dal coronavirus, non sarà il santuario del Pasquè di piazza Arese il centro delle celebrazioni religiose che animano i giorni centrali di agosto a Cesano Maderno. Al suo posto, le celebrazioni si terranno nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano. E’ qui che alle 20.30 di mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 agosto, nel rispetto del distanziamento sociale, sarà recitato il Rosario.

La Messa si sposta nella chiesa parrocchiale

Anche la Messa per la solennità dell’Assunta, alle 10 di sabato 15 agosto, sarà celebrata nella chiesa parrocchiale e non in piazza Arese, come vuole la tradizione della Festa del Pasquè. Impensabile raccogliere in piazza Arese, nel rispetto del distanziamento personale, i quasi mille che di solito partecipano all’appuntamento con le autorità civili e militari. Il giorno dell’Assunzione non sono previsti né la tradizionale processione né gli altrettanto tradizionali momenti collaterali di convivialità in piazza.

