Festa del papà in coma etilico

Sorpreso alla guida praticamente in coma etilico. A Seregno alle 19.45 di ieri, domenica 19 marzo in cui ricorre la Festa del papà, una pattuglia della Polizia Locale transitava nei pressi dell'intersezione fra le vie Carlini e Formenti, in centro città. Nonostante la presenza degli agenti, una Volkswagen Polo sfrecciava, senza rispettare il semaforo rosso. L'equipaggio del Comando locale si metteva all'inseguimento del veicolo, fermandolo nel volgere di pochi istanti.

Il 37enne non era in grado di parlare

Gli agenti non potevano credere ai loro occhi: alla guida dell'utilitaria c'era un giovane di 37 anni completamente ubriaco, che non era in grado nemmeno di parlare. All'interno del veicolo era presente anche il figlio del conducente di appena 5 anni. Dopo diversi tentativi, l'automobilista riusciva ad effettuare l'alcoltest, con l'esito di 3.68 grammi/litro.

Il conducente in coma etilico

Praticamente l'uomo al volante era in coma etilico, visto che oltre 0.5 g /l si considera guida in stato di ebbrezza e il valore per la sanzione massima inizia a 1.5 g/l. Il conducente, un giovane di origine ucraina residente in città, è stato denunciato all'Autorità giudiziaria. Il bambino è stato affidato alla moglie dell'uomo, giunta presso la caserma di via Umberto I poche decine di minuti dopo gli accertamenti.