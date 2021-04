Festa privata in casa con 10 persone: a Seregno intervengono Vigili e Carabinieri

Festa privata in casa con 10 persone: intervento dei Carabinieri e della Polizia locale a Seregno. La segnalazione è arrivata nel pomeriggio di Pasqua, domenica 4 aprile.

In dieci per una festa in un’abitazione privata a Seregno. La segnalazione è arrivata nel pomeriggio di Pasqua, domenica 4 aprile. Immediatamente è scattato l’intervento congiunto di Carabinieri e Polizia locale per una verifica sul posto.

A seguito dell’arrivo delle Forze dell’ordine nella casa in questione sono state identificate una decina di persone che con tutta probabilità verranno ora sanzionate per avere violato le disposizioni di contrasto alla diffusione del Covid.

I controlli di sabato in città

Nella giornata di sabato 3 aprile invece gli agenti della Polizia locale di Seregno hanno svolto diversi controlli in città. La cittadinanza si è dimostrata attenta e scrupolosa nell’osservanza delle regole anti Covid e infatti in questo senso non ci sono state sanzioni. Sono invece stati rinvenuti, in via Formenti, alcuni borsoni contenenti merce di venditori abusivi. Venditori che, all’arrivo degli agenti, si sono dati alla fuga.

L’ultima festa interrotta dai Carabinieri…. ad Albiate

L’ultima festa privata interrotta dai Carabinieri sempre per violazione delle norme anti covid, era stata il 27 marzo ad Albiate, nel caratese. Qui dieci ragazzi, di età compresa tra i 21 e i 22 anni, sono stati sanzionati con multe da 400 euro l’una (ridotta a 280 euro se pagata subito). Oltre che per loro è scattata inevitabile la sanzione anche per il proprietario di casa.

(foto archivio)