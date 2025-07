Fiaccolata per Gaza ad Arcore, ecco chi ha aderito

Iniziativa per la pace

L'appuntamento è lunedì 28 luglio. Ritrovo alle 21 ad Arcore, in Piazza Pertini

Cittadini ed associazioni di Arcore promuovono una fiaccolata per Gaza e la pace per lunedì 28 luglio, con ritrovo alle ore 21 ad Arcore, in piazza Pertini. Una camminata che terminerà in Largo Vela.

"Si chiede di non portare bandiere, privilegiando gli interventi dei partecipanti che lo desiderassero a conclusione molto brevi massimo 100 secondi, per trasmettere in semplice pensiero un'emozione, un sentimento" hanno sottolineato gli organizzatori. Il sindaco Bono manderà un messaggio vocale poichè non sarà presente ad Arcore quella sera.

Il messaggio

"Non possiamo e non vogliamo rimanere indifferenti e silenti davanti ad uno dei massacri più efferati che stanno avvenendo nella Striscia di Gaza e nei territori occupati dall’esercito israeliano - fanno sapere gli organizzatori - Donne e bambini sono coloro che pagano il prezzo più alto del conflitto. Accendere una luce è un modo per dire che non restiamo indifferenti e che c'è una comunità, la nostra, che vuol fare sentire la propria vicinanza a chi soffre, ha parso tutto e vive ogni giorno sotto le bombe, affamato ed ucciso, mentre attende un poci di acqua e cibo. Con una fiaccolata sappiamo di non poter cambiare gli esiti del mondo ma il silenzio e l’indifferenza sono altrettanto complici del crimine a cui stiamo assistendo. Invitiamo le istituzioni locali ad essere presenti e partecipi affinchè la politica possa attuare le dovute pressioni sul Governo italiano, sul Ministero degli Esteri, sugli ambasciatori, sull’Unione Europea per ribadire che la pace non solo è possibile, ma è necessaria per la sopravvivenza di troppe famiglie. Invitiamo tutte e tutti i cittadini a partecipare e a portare torce e fiaccole per illuminare le stade e il corteo".

Gli aderenti

Tante le associazioni arcoresi e i cittadini che hanno già aderito all'iniziativa. Tra loro troviamo: Arci, Cgil Arcore, Gas Vitale, Gruppo Acquisti Solidale, Anpi, Circolo Gaia Legambiente Usmate Velate, Circolo Culturale Calamandrei , Gruppi Consiliari Comune di Arcore, Consiglieri e forze politiche, sindaco di Arcore Maurizio Bono e componenti della Giunta, Lesmo Amica, Emanuela Rastelli, Stefano Viganò, Marco Monguzzi, Isabella Sangalli, Davide Pennati, Fausta Riboldi, Raffaele Mantegazza, Cheikh Gaye Tidiane, Rocco Sala, Maurizio Bedendo, Angelo Brivio, Carlo Zucchi, Antonio Nava, Simone Sgura, Luca Villa, Camilla De Marco, Alessandro Ambrosini, Maietti Anna, Nazzari Tiziana, Riva Sergio Orlando, Riboli Giulio, Spinelli Mario, Penati Giovanni, Raimondi Marco, Querzola Rossella, Porta Enrica, Roberto Sala, Altavilla Alessandro e Altavilla Sofia. Alla fiaccolata dovrebbe partecipare anche il parroco don Virginio Vergani.