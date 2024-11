Tanto spavento ma fortunatamente nessuna grave conseguenza a Bernate dopo che, nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 22 novembre, un incendio ha coinvolto un appartamento posto al primo piano di una casa di corte in piazza Durini ad Arcore, frazione di Bernate.

Fiamme in un appartamento a Bernate

Le fiamme, partite dalla zona della cucina probabilmente a causa di un corto circuito della cappa, si sono sprigionate mentre la giovane proprietaria si trovava in casa. Immediatamente è scattata la chiamata ai Vigili del fuoco intervenuti sul posto con due mezzi, l'autoscala e l'autobotte.

In pochissimo tempo l'incendio è stato domato e l'area messa in sicurezza. Nel frattempo la giovane è stata presa in carico dagli operatori del 118 intervenuti sul posto ed è stata medicata e visitata. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Arcore.