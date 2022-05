Fiamme in un box, maxi mobilitazione a Macherio

I soccorsi

Pompieri, ambulanza e Carabinieri in via Parini, nella frazione di Bareggia.

Fiamme in un box in via Parini, a Macherio, nella frazione di Bareggia. E' accaduto qualche ora fa (sabato 7 maggio 2022).

Fiamme in un box

Maxi dispiegamento di mezzi di soccorso a Macherio in via Parini, nella frazione di Bareggia. Pochi minuti prima delle 19 è divampato un incendio all'interno di un box. Per questo si è reso necessario l’intervento del 118, di un'ambulanza della Croce Verde Lissonese, dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco con cinque mezzi. Resta da chiarire quali siano state le cause dell’incendio. A prendere fuoco un'auto all'interno del garage.

A febbraio era successo a Sovico

Un episodio simile si era verificato il 18 febbraio a Sovico in via Buozzi 6 dove, all'interno di un box di una palazzina, era divampato un incendio e per questo si era reso necessario l’intervento del 118 e dei Vigili del fuoco. Sul posto, oltre ai soccorritori, erano intervenuti gli agenti della Polizia locale e i Carabinieri. Inizialmente era stato fatto alzare in volo anche l'elisoccorso, poi fortunatamente rientrato. I soccorritori hanno prestato le prime cure al proprietario del box, un uomo di 68 anni, rimasto ferito e trasportato in ospedale per accertamenti.

