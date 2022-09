Fiamme in un garage, paura in via Veneto

Maxi dispiegamento di forze per le fiamme che si sono propagate in un garage di via Vittorio Veneto.

Fiamme in un garage

Spavento nella tarda mattinata di oggi (lunedì 26 settembre 2022) per l'incendio scoppiato in un garage in fondo a via Vittorio Veneto. Per cause ancora da accertare, nel locale al piano terra ha iniziato a uscire una colonna di fumo. Sono stati i vicini di casa a notarla intorno a mezzogiorno e a dare l'allarme chiamando i soccorsi.

L'intervento

In pochi minuti sono arrivati diversi mezzi dei Vigili del fuoco, provenienti da vari distaccamenti della zona, oltre all'ambulanza della Croce Bianca e all'automedica, che hanno soccorso una persona che si trovava in casa. Sul posto anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi e il sindaco, Luciano Casiraghi, allertato dell'incendio. I pompieri hanno messo in salvo anche un animale domestico. Dai primi accertamenti sembrerebbe che la causa dell'incendio sia stata un corto circuito.

