Fiamme nella ditta di forniture per ferramenta (FOTO)

Questo pomeriggio (giovedì 20 agosto 2020), alle 16.30, è scoppiato un incendio in un’azienda di Calò, frazione di Besana Brianza. Le fiamme si sono propagate all’interno della ditta meccanica OM4, situata in via Francesco Lovato, specializzata nella fornitura di materiale e minuterie per ferramenta. Una volta dato l’allarme, sul posto si sono portati i Vigili del fuoco di Seregno e Carate con autobotte e autoscala unitamente ai Carabinieri di Giussano e Besana Brianza che si sono occupati dei rilievi. Dai primi accertamenti eseguiti dalle autorità competenti sembrerebbe che l’incendio sia partito a causa di un corto circuito a un quadro elettrico.

L’intervento dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri

La colonna di fumo era visibile anche a distanza. Le fiamme si sono propagate e hanno investito solo una parte del tetto, una tettoia esterna in plastica. L’incendio è stato domato dai pompieri e fortunatamente non ha causato ulteriori danni e non si sono registrati feriti.

