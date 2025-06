Intervento di diverse squadre dei Vigili del fuoco nella mattinata di ieri, giovedì 26 giugno, a Triuggio.

Fiamme sul tetto di una abitazione, intervengono i pompieri

I pompieri intorno alle 11 sono stati allertati per un incendio che ha coinvolto il tetto di una abitazione su due piani.

Le fiamme hanno coinvolto circa 50 metri quadrati di copertura.

In posto sono stati impiegati due autopompe, un'autoscala e un carro soccorso per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area.

Presenti sul posto anche personale AREU e forze dell’ordine, a supporto delle operazioni di soccorso.