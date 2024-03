Fidanzatini travolti da un'auto, lei finisce in ospedale

Sono stati centrati in pieno da un'auto mentre attraversavano nei pressi delle strisce pedonali.

Investiti mentre attraversavano insieme

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, sabato 2 marzo, ad Arcore, per una coppia di fidanzatini. E' accaduto attorno alle 15.30 lungo via Gilera nei pressi del supermercato "Coop".

Secondo quanto ricostruito i due, una ragazza di 16 anni e un ragazzo di 18, stavano attraversando la strada dal centro diretti verso il sottopasso pedonale della ferrovia. Dopo aver raggiunto lo spartitraffico al centro della carreggiata, al momento di completare l'attraversamento sono stati centrati da un'auto, una Citroen Picasso, che viaggiava in direzione di Usmate Velate.

La ragazza sbalzata ad alcuni metri di distanza

In particolare la 16enne è stata colpita in pieno, finendo sul parabrezza e poi a terra ad alcuni metri di distanza dal punto di impatto. Urtato, ma in maniera più lieve, anche il fidanzato.

Ambulanza in codice rosso

Sul posto in pochi minuti sono giunte un'ambulanza in codice rosso, un'automedica, la Polizia stradale, la Polizia locale e i Carabinieri. I soccorritori si sono occupati in particolare della 16enne, residente a poche decine di metri dal luogo dell'incidente; la ragazzina lamentava dolori alle gambe e ferite al volto. L'hanno quindi stabilizzata e caricata sul mezzo di soccorso ripartito in codice giallo verso l'ospedale. Solo qualche escoriazione per il 18enne. Agli agenti della Locale il compito di ricostruire l'esatta dinamica e stabilire sei i due giovani stessero attraversando sulle strisce.