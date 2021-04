Il velocista di Carate Brianza Filippo Tortu vittima di uno scherzo de Le Iene, la nota trasmissione di Italia 1.

Lo scherzo a Filippo Tortu

L’atleta di Costa Lambro (Carate Brianza), dallo scorso mese di ottobre trasferitosi a Milano, è stato protagonista di un incredibile scherzo confezionato dalle iene Stefano Corti e Alessandro Onnis andato in onda nella puntata di ieri, martedì. Complice il fratello maggiore Giacomo, Filippo Tortu è stato tradito dalla sua fede bianconera.

Le due iene di Italia 1 hanno finto un invito di Pavel Nedved, dirigente della Juventus e suo idolo bianconero, per andare a vedere niente meno che l’attesissimo ritorno della partita di Champions League dello scorso 9 marzo contro il Porto allo Stadium di Torino. Un sogno per Tortu, che però come si è scoperto aveva uno scheletro nell’armadio visto che (per davvero in questo caso!) aveva scritto alla bellissima figlia modella di Pavel, Ivana, su Instagram.

Tradito dalla sua fede bianconera…

Il giorno della partita Tortu e il fratello vengono recuperati da un autista inviato appositamente dalla Juventus per raggiungere proprio lo Stadium, ma il viaggio non è proprio agevole. Durante il tragitto una serie di contrattempi incredibili ritardano l’arrivo. E così il velocista azzurro e il fratello giungono allo Stadium quando ormai il primo tempo è già finito. I cancelli sono chiusi e Filippo Tortu riceve una chiamata dal finto Nedved arrabbiatissimo perché ha scoperto i messaggi inviati alla figlia. L’invito è subito revocato, e a Tortu non resta che rientrare a casa con la coda tra le gambe.

Solo una volta arrivato a casa e desolato per l’eliminazione della Juventus dalla Champions, Tortu scopre poi di essere stato vittima dello scherzo che si può vedere integralmente a questo link: (https://www.iene.mediaset.it/2021/news/scherzo-filippo-tortu-nedved_1023876.shtml).