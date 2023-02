Finestrini distrutti sul treno, indagano i Carabinieri

Distrutti quindici finestrini di un treno. Il grave episodio risale alla serata di sabato 18 febbraio, verso le 21, quando il convoglio diretto a Chiasso è stato fermato e soppresso alla stazione di Seregno.

Finestrini distrutti sul treno, le indagini

Sul grave episodio indagano i Carabinieri della Compagnia di Seregno. I militari sono stati allertati dalla Polizia ferroviaria dopo il danneggiamento di quindici finestrini di una carrozza del treno 25076, partito sabato dalla stazione di Milano Porta Garibaldi e diretto a Chiasso. Ignoto l'autore del raid, ma non si può escludere che fossero più di uno. In stazione sono arrivati i Carabinieri per un sopralluogo e per raccogliere eventuali testimonianze dei viaggiatori. I danni al treno sarebbero stati provocati nel tratto precedente l'arrivo alla stazione di Seregno, dove la corsa è stata poi soppressa.