Finge di essere stato tamponato e si fa dare mille euro da un anziano, denunciato per truffa

Ha finto di essere stato tamponato e si è fatto consegnare mille euro da un pensionato di Lentate sul Seveso. Denunciato un 27enne.

Denunciato un 27enne per truffa

I Carabinieri della Stazione di Lentate sul Seveso hanno deferito in stato di libertà un 27enne, residente nella provincia di Siracusa, ritenuto responsabile di una truffa ai danni di un 74enne residente in città.

Finge di essere stato tamponato

In base a quanto ricostruito, l’anziano mentre si trovava alla guida della propria autovettura in via Cadore, a Copreno, è stato avvicinato da un altro automobilista che, sostenendo falsamente di

essere stato tamponato, lo ha indotto ad accostare e a risarcirlo immediatamente con una somma di denaro.

L’anziano preleva mille euro in contanti

La vittima, convinta della necessità del gesto, ha prelevato mille euro da uno sportello bancomat di Barlassina e li ha consegnati al giovane. Le successive e accurate indagini condotte dai militari dell’Arma, anche attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza lungo il tragitto percorso dai due veicoli, hanno consentito di identificare il presunto autore, già noto alle Forze dell’ordine.

Denunciato dai Carabinieri

Dell’attività svolta e delle risultanze investigative è stata data comunicazione alla Procura della Repubblica competente.