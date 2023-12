Finisce con l'auto nel fossato, patente ritirata per guida in stato d'ebbrezza

Il fatto risale ad un paio di settimane fa, ma l’esito degli esami per misurare il tasso di alcol nel sangue è stato reso noto soltanto nei giorni scorsi. Esito che ha fatto scattare l’immediato ritiro della patente e una denuncia penale per guida in stato d’ebrezza.

Un 79enne denunciato per guida in stato d'ebbrezza

Guai seri per un 79enne di Vimercate protagonista a metà dicembre di un singolare incidente, a Vimercate, lungo via Ravasi, alle spalle del centro scolastico omnicomprensivo.

E' finito in un fossato ed è stato soccorso da alcuni passanti

L’uomo stava viaggiando, alla guida di una Peugeot, lungo la strada comunale che dai campi porta verso via Ravasi, poco lontano da casa. Giunto all’intersezione, in un tratto in salita, aveva perso il controllo dell’auto che si era mossa in retromarcia finendo nel fossato che divide i campi dalla carreggiata. Il 79enne, in stato confusionale, non era riuscito ad uscire dall’abitacolo. Di lui si erano accorti alcuni automobilisti in transito che lo avevano soccorso e avevano allertato 118 e Polizia locale.

Sottoposto agli esami del sangue

Gli agenti, giunti sul posto, avevano tentato, senza riuscirci, di sottoporlo ad un alcol test. L’anziano era quindi stato trasferito all’ospedale cittadino e qui sottoposto ad analisi del sangue che hanno dato esito positivo.

Un tasso di alcol più del doppio del consentito: denunciato

Il 79enne era alla guida con un tasso di alcol pari a 1,11 grammi per litro di sangue, più del doppio (0,5 grammi) del limite massimo consentito. E’ quindi scattato, come detto, il ritiro della patente, Non è tutto perché, come previsto dalla normativa in caso di tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro di sangue, è stato anche denunciato per guida in stato d’ebbrezza, reato penale.