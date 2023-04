Finisce contro due auto in sosta, era ubriaco: denunciato

E' finito contro due auto in sosta. E all'arrivo della Polizia Locale è emerso che fosse ubriaco, con una concentrazione di alcol nel sangue quasi quattro volte superiore al limite massimo consentito dal Codice della strada.

Nei guai un 45enne risultato ubriaco

Come raccontano i colleghi di Prima La Martesana, a finire nei guai ieri, sabato 15 aprile 2023, è stato un 45enne, resosi protagonista (in negativo) di un incidente stradale avvenuto a Brugherio, in via Doria. La chiamata d'emergenza è partita attorno alle 15.30, con l'arrivo sul posto di una pattuglia del Comando.

E' andato a sbattere contro due auto in sosta

Agli agenti è toccato il compito di ricostruire quanto accaduto. L'uomo, alla guida di una monovolume, ha perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa contro due veicoli regolarmente parcheggiati. E l'esito dell'alcoltest ha fatto emergere il motivo di quanto accaduto.

L'esito dell'alcoltest

In entrambe le prove etilometriche, il 45enne è risultato avere una concentrazione di alcol in corpo pari a 1,89 grammi per litro di sangue, quando il limite imposto dalla normativa per mettersi al volante è di 0,5.

Denuncia e sanzione amministrativa

Da qui la denuncia a piede libero per guida in stato d'ebrezza e la sanzione amministrativa per l'omesso controllo del veicolo che stava guidando.