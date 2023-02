Finisce contro un'auto ferma a fare benzina e si ribalta

Ribaltamento nel pomeriggio di oggi, 1 febbraio 2023, a Meda, alla stazione di rifornimento Agip in via Indipendenza.

Finisce contro un'auto ferma a fare benzina

In base a quanto è stato possibile ricostruire, il conducente di un'auto che stava entrando nell'area di rifornimento, per motivi ancora da appurare, avrebbe accelerato per errore, andando a sbattere contro un altro veicolo fermo a una pompa di benzina per rifornirsi di carburante.

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

Auto si ribalta

A seguito della collisione l'automobile si è ribaltata. Fortunatamente il conducente, residente a Meda, non è rimasto ferito, così come la donna che stava facendo benzina, anche lei medese.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi

Sul posto, per i rilievi di rito, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale.