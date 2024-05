Finiscono con l'auto contro l'albero e si ribaltano

Un impatto tremendo che sarebbe potuto costare molto caro. Ed invece sono uscite fortunatamente con le loro gambe dall'abitacolo le due donne coinvolte in uno spettacolare incidente avvenuto nella tarda serata di ieri, venerdì 10 maggio, a Vimercate.

Coinvolte due donne

E' accaduto poco prima della mezzanotte in via Pellizzari. Alla guida dell'auto c'era una donna di 46 anni. Sul sedile del passeggero c'era una coetanea. Provenivano da via Rota.

L'auto è finita contro un albero e si è ribaltata

Poco dopo la svolta verso destra su via Pellizzari, la conducente ha perso il controllo e ha sbandato verso sinistra. L'auto ha invaso la carreggiata opposta (fortunatamente in quel momento non stavano sopraggiungendo altri veicoli), è quindi andata ad impattare violentemente contro uno degli alberi a bordo strada e poi si è ribaltata al centro della carreggiata.

Solo qualche escoriazione e tanto spavento

In un primo tempo, come detto, si è temuto per le condizioni delle due donne. Alcuni passanti hanno allertato i soccorsi. Poco dopo sul posto sono giunte due ambulanze in codice rosso, un'automedica, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Fortunatamente le due donne sono riuscite ad uscire dall'auto con le proprie gambe. Per loro solo qualche escoriazione e, naturalmente, tanto spavento.