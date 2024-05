Incidente a Veduggio, 16enne soccorso in codice rosso

E' stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Sal Gerardo di Monza il 16enne coinvolto in un brutto incidente a Veduggio con Colzano. E' successo ieri, venerdì 10 maggio, alle 19, in via Monte Grappa, al confine con Capriano di Briosco.

Atterrato l'elisoccorso

Secondo le prime informazioni raccolte, il sinistro avrebbe coinvolto un'auto e una moto. In sella a quest'ultima viaggiava il giovanissimo centauro. Il sinistro è avvenuto in via Monte Grappa, all'altezza della curva all'incrocio con via del Ceppo, in località Selvetta. Diversi i mezzi di soccorso intervenuti: l'ambulanza della Croce Bianca di Besana, l'automedica e l'elisoccorso decollato da Bergamo.

In codice rosso all'ospedale

Dopo le prime cure sul posto, il 16enne è stato trasportato in codice rosso, il più grave, al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei Carabinieri

Seguono aggiornamenti.