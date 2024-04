Fissata la data dei funerali del 50enne ucciso dal vicino

I funerali

Pierluigi Beghetto, 53 anni sarà sepolto a Esino Lario, il paese di cui era originario e dove svolgeva la carica di assessore, anche se ora viveva con la moglie e i due figli a Usmate Velate. Proprio a Esino il 53enne è stato ucciso barbaramente da Luciano Biffi, 62 anni, suo vicino di casa.

L'omicidio

Il dramma si è consumato domenica scorsa alle 9 quando Beghetto ha incrociato Biffi - che viveva nello stesso stabile, al piano terra - e lo ha aggredito con un falcetto usato per il giardinaggio, colpendo il 53enne. Poi vedendo Beghetto esanime, ha dato l’allarme che ha messo in moto la macchina dei soccorsi e degli inquirenti che ci hanno messo poco a scoprire l'identità dell'assassino

L'interrogatorio

Biffi è comparso questa mattina, martedì 23 aprile 2024, in Tribunale a Lecco e per cinquanta minuti ha risposto, davanti al giudice Nora Lisa Passoni, alle domande del pm Giulia Angeleri. Non si è sottratto e ha raccontato la sua verità.