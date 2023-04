Fissati i funerali della donna vittima della caduta nel bosco

Sono stati fissati i funerali di Adriana Prodan, la donna vittima della caduta nel bosco avvenuta ieri, mercoledì 12 aprile 2023, a Usmate Velate: le esequie si terranno domani, venerdì 14 aprile, nella chiesa parrocchiale di Velate.

La donna vittima della caduta nel bosco

I funerali, preceduti dal Santo Rosario, inizieranno alle 14.30 e sarà l'occasione per la comunità di Velate per salutare per l'ultima volta la sorella Adriana Prodan, la 79enne che ieri ha tragicamente perso la vita cadendo nel bosco del Belgioioso, nei pressi di via Perego, a poca distanza dalla sua abitazione di via Salvo d'Acquisto. La donna lascia il marito Mario Bosisio, storico membro del Gruppo Alpini, il figlio Roberto e il nipote Riccardo.

L'incidente nel pomeriggio

Il dramma si è purtroppo consumato nel pomeriggio di ieri, mercoledì. La donna, che abitualmente si recava nella zona boschiva per camminare insieme ad alcune amiche, questa volta è uscita di casa da sola. Non vedendola rientrare, i vicini di casa si sono allarmati e si sono messi sulle sue tracce. Una volta imboccato il sentiero che la 79enne era solita percorrere, hanno trovato la donna a terra e ormai esanime. Immediatamente è scattato l'allarme e la chiamata al 118. Sul posto sono giunti anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri.

Inutili i soccorsi

Fin dal primo momento è parsa chiara la gravità della situazione: i paramedici della Croce Verde Lissonese non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, probabilmente avvenuto qualche ora prima. Da una prima ricostruzione dei fatti pare che la morte possa essere sopraggiunta a causa di una caduta, tanto accidentale quanto purtroppo fatale per l'anziana, che dunque avrebbe perso i sensi e la vita dopo aver battuto la testa.