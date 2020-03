Flowserve Valbart, firmato l’accordo con le rappresentanze sindacali. Il comunicato della multinazionale americana con sede a Mezzago, che nelle scorse settimane aveva annunciato un piano di riorganizzazione interna del personale.

L’annuncio è arrivato nel pomeriggio di oggi, mercoledì, attravero un comunicato stampa diramato dall’azienda. La direzione dello stabilimento Flowserve Valbart di Mezzago ha quindi siglato un accordo con le rappresentanze sindacali per la riorganizzazione delle proprie attività presso lo stabilimento di Mezzago. Lo scorso 24 gennaio l’azienda aveva annunciato l’avvio di una procedura che coinvolgeva complessivamente 65 collaboratori.

“Grazie a un buon mix di strumenti tra i quali gli interessanti pacchetti di incentivazione messi a punto e proposti da Flowserve, al ricorso allo strumento dell’accompagnamento alla pensione, alla ricollocazione all’esterno dell’azienda e in altre società del Gruppo e a una riduzione del perimetro dei collaboratori coinvolti dal processo di riorganizzazione siamo riusciti a raggiungere un importante accordo con le rappresentanze sindacali su base esclusivamente volontaria – ha commentato un portavoce Flowserve Valbart al termine della riunione – Questo ci permette di avviare il necessario processo di riallineamento delle attività dello stabilimento rispetto alla difficile situazione del mercato Oil and Gas nel quale operiamo. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il dialogo costruttivo instauratosi con i rappresentanti dei lavoratori e le istituzioni del territorio tra le quali il Sindaco di Mezzago Massimiliano Rivabeni e il Senatore Emanuele Pellegrini che hanno seguito da vicino l’evolversi della trattativa”.