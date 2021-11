Focolaio Covid tra i nonni, il sindaco chiude il centro anziani

Briosco

Diversi i casi registrati. Le serrande delle due sedi dell'associazione resteranno abbassate fino a martedì

Sono stati due giorni frenetici a Briosco: alla notizia di un caso di positività tra i soci del centro anziani di via Pasino, si è registrata una vera e propria corsa ai tamponi. All'esito dei quali il sindaco Antonio Verbicaro si è visto costretto a chiudere le due sedi dell'associazione, quella di via Pasino e la seconda a Capriano.

Focolaio Covid al centro anziani

L'ordinanza è stata firmata ieri, mercoledì 10 novembre 2021, dal sindaco Antonio Verbicaro. Alla base c'è la comunicazione da parte di Ats Brianza relativa alla presenza di un focolaio epidemico di casi Covid-19 tra i cittadini che frequentano il centro anziani di via Pasino, a due passi dal Municipio di Briosco.

Serrande abbassate per una settimana

Davanti al documento emesso da Ats, il primo cittadino si è visto costretto a emanare l'ordinanza di chiusura delle due sedi del centro anziani: in via Pasino e nella frazione di Capriano. Le "serrande" resteranno abbassate fino a martedì 16 novembre compreso "al fine di evitare possibilità di assembramenti inutili e pericolosi fra i cittadini", come recita il provvedimento sindacale.

E' stata disposta anche la sanificazione straordinaria dei locali e delle pertinenze cui hanno accesso i frequentatori dei due centri anziani.