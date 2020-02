Altro infortunio sul lavoro: 51enne soccorso a Ornago

Ambulanza e automedica in via Marconi a Ornago per un uomo di 51 anni rimasto folgorato all’interno di un impianto lavorativo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 febbraio 2020. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

Folgorato in ditta: soccorsi sul posto in codice rosso

Dopo il grave infortunio di questa mattina a Verano Brianza, nel pomeriggio di oggi si è temuto il peggio per un 51enne soccorso in una ditta di Ornago. Ambulanza e automedica sono giunte sul posto, poco dopo le 15, in codice rosso per un folgoramento.

In un primo momento le condizioni del 51enne sono apparse molto gravi ma fortunatamente, dopo i primi accertamenti a cura dei soccorritori di Busnago e del medico, l’allarme è rientrato. L’uomo è stato caricato in ambulanza e trasportato in ospedale in codice verde. Le sue condizioni dunque non desterebbero preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, con il Comandante della stazione di Bellusco Giovanni De Mola.

Questa mattina incidente a Carate

E’ il secondo infortunio nella giornata di oggi. Questa mattina infatti un uomo di 51 anni è stato soccorso e trasportato d’urgenza al San Gerardo di Monza dopo una caduta da una scala sul posto di lavoro. LEGGI QUI I DETTAGLI