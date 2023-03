Folla al funerale di Paola Martinelli, presente anche una delegazione del Velate Rugby

Si sono tenuti oggi, giovedì 23 marzo, nella chiesa di Imbersago i funerali di Paola Martinelli, morta sabato scorso in un drammatico incidente domestico.

Folla al funerale di Paola Martinelli

"Di fronte a queste tragedie non possiamo far altro che trovare rifugio nelle parole di Dio e cercare conforto nella consapevolezza che la nostra amata ora è tra le sue braccia". Così il parroco di Imbersago don Bruno Croci ha cercato di dare consolazione a tutti coloro che sono stati colpiti dall'improvvisa scomparsa di Paola Martinelli, 72 anni, vittima di un terrificante incidente domestico, uccisa sabato scorso dalla motosega caduta al marito Fausto Canteri mentre potava alcuni rami in giardino.

Presente anche una delegazione del Velate Rugby

Una funzione toccante quella celebrata nel pomeriggio di oggi in una chiesa gremita da tantissime persone che si sono volute stringere alla famiglia della 72 enne e al consorte. Presente nella chiesa di San Marcellino anche una delegazione "Velate rugby", società che vede proprio il marito di Paola Martinelli, Fausto Canteri tra i fondatori.

"La perdita di Paola ci ha profondamente turbato - ha detto il sacerdote dal pulpito - Ora dobbiamo lasciarla andare. E nel farlo dobbiamo stringerci gli uni agli altri, dobbiamo abbracciarci, perché solo una vita d'amore è una vita ricca. Esattamente come quella che ha avuto Paola. Lei ha sempre detto che sarebbe andata in paradiso ed è esattamente lì che io ora la immagino".

Al termine del rito funebre la salma della72enne è stata accompagnata al tempio crematorio.