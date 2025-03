Folla commossa ai funerali di Cesare Rastellino

Folla commossa questo pomeriggio, lunedì 17 marzo nella chiesa della Beata Vergine Immacolata di Binzago, a Cesano Maderno, per l'ultimo saluto a Cesare Rastellino. Il maestro artigiano orgoglio di Apa Confartigianato si è spento all'età di 97 anni.

Rastellino che, lo ricordiamo, si è spento nella notte del 15 marzo, è stato un appassionato e apprezzato artigiano per oltre cinquant’anni e per due mandati è stato presidente della categoria Legno di Confartigianato. Lo scorso ottobre aveva anche ricevuto una menzione d'onore al Premio Beato Talamoni della Provincia.

Intenso proprio il ricordo della Provincia di Monza e della Brianza che si è stretta alla famiglia di Cesare Rastellino:

"Dopo la Seconda guerra mondiale, il giovane Cesare Rastellino era partito dalla Lomellina per imparare l’arte del legno dai maestri brianzoli e, proprio in Brianza, per ben 50 anni ha esercitato questa nobile disciplina come maestro artigiano. Nel corso degli anni, ha dedicato energie e capacità allo sviluppo del nostro territorio, valorizzando il ruolo dell’artigiano come soggetto portatore di un patrimonio di conoscenze ed esperienze da salvaguardare e trasmettere alle future generazioni. Iscritto a Confartigianato - di cui fu eletto Presidente della Categoria Legno per due mandati - e commissario d’esame del CFP Terragni di Meda, nel 2009 fu insignito del titolo di Senatore dell’Artigianato Lombardo, e nel 2016 venne premiato anche dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza, a cui nel 2024 si aggiunse la menzione speciale “Beato Talamoni”, a dimostrazione del suo impegno in ambito sociale e nella promozione di iniziative locali a favore degli artigiani lombardi, creando valore per le imprese e per il territorio intero".