Folla commossa per l'ultimo saluto all'addestratrice di cani morta in un incidente stradale

Commosso saluto, nella chiesa del Lazzaretto a Seregno, oggi pomeriggio, 4 marzo, a Elisabetta Dell'Orto, la 33enne addestratrice di cani morta in un incidente stradale in autostrada il 22 febbraio.

Folla commossa per l'ultimo saluto all'addestratrice di cani

Una folla si è stretta in silenzio alla mamma Elisabetta, al fratello Michele e alla nonna Maria. La chiesa era gremita. Presenti tante associazione di cui Beatrice faceva parte, come l'associazione cinofila Campo Classico e il Santa Valeria Calcio. Nell'omelia, don Michele Somaschini, vicario del Lazzaretto, ha consolato familiari, parenti e amici in lacrime ricordando come quello a Elisabetta non sia un saluto definitivo: "Dio ci chiama per la vita. In questo momento difficile Gesù ci ricorda che chi crede in Lui non morrà in eterno". Quindi, l'appello: "Non chiediamo a Dio perché ce l'ha tolta, ringraziamolo, piuttosto, per avercela donata e per averle permesso di illuminarci con un po' della sua luce".

I messaggi degli amici

Commossi i messaggi letti sul sagrato al termine della funzione dagli amici, con i cani schierati sul sagrato.