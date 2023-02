Un'addestratrice cinofila la vittima dell'incidente sulla A4

Profondo cordoglio a Seregno per la tragica scomparsa di Beatrice Dell'Orto, 33enne addestratrice cinofila vittima del gravissimo incidente nella tarda mattinata di mercoledì lungo l'autostrada A4.

Chi è la vittima dell'incidente sulla A4

E' stato fatale il violentissimo impatto fra il furgone che la 33enne guidava, modello Volkswagen Caddy, e l'autocarro che lo precedeva sull'autostrada A4 in direzione Venezia, nel territorio di Pero. La collisione poco prima delle 12.40. Sul posto sono accorsi la Polizia Stradale, i Vigili del fuoco e i mezzi del 118, ma per la giovane seregnese non c'è stato nulla da fare. Illeso il conducente del camion, sotto il quale si è letteralmente accartocciato l'altro veicolo dopo il terrificante impatto.

Dalle lamiere estratti vivi due cani

La violenza dello schianto ha reso difficoltosa l'identificazione della vittima, conclusa alcune ore dopo l'incidente in autostrada. Fra le lamiere contorte i soccorritori sono riusciti a estrarre vivi due pitbull che viaggiavano sul mezzo condotto dall'addestratrice cinofila, nativa di Giussano ma residente a Seregno. Nel tardo pomeriggio di mercoledì, 22 febbraio, la tragica notizia ha iniziato a circolare in città.

I commossi ricordi sui social

Su Facebook poche ore dopo l'incidente sono comparsi diversi messaggi con l'affettuoso ricordo della giovane seregnese, accanto alla sua immagine insieme a un cane. Beatrice aveva una grande passione per gli animali.