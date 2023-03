Folle corsa in auto su tre ruote dopo l'incidente

Dopo un incidente stradale la folle corsa in auto su tre ruote. Alla guida un 48enne ubriaco e con la patente scaduta: denunciato dalla Polizia Locale di Seregno.

L'incidente a San Carlo

Incredibile l'episodio occorso nella giornata di ieri, giovedì 30 marzo, in zona San Carlo. Alle 15.50 all'intersezione fra via Pacini e via Ripamonti si era formata una coda al semaforo con luce arancione accesa. La prima vettura della fila era una jeep, condotta da una seregnese di circa 50 anni, in fase di regolare svolta a sinistra. All'improvviso è sopraggiunta a velocità sostenuta una Ford Focus, che ha sorpassato la colonna dei veicoli e non ha potuto evitare l'urto, particolarmente violento, contro la jeep mentre cambiava la direzione di marcia.

Folle corsa in auto su tre ruote

Nella collisione la Ford Focus ha perso una ruota, ma il conducente non si è fermato e ha proseguito la folle corsa su tre ruote per poi dileguarsi. I presenti hanno chiamato la centrale della Polizia Locale e, in pochi istanti, le autoradio sono giunte a San Carlo. Gli agenti hanno iniziato i rilievi e le ricerche del veicolo che si era allontanato. E' stato rintracciato qualche minuto più tardi da una delle pattuglie nel comune di Desio. La vettura, incredibilmente, aveva percorso diverse centinaia di metri su tre ruote.

Denunciato un 48enne desiano

Il conducente, un 48enne desiano, era ancora a bordo e sul posto sono intervenuti in ausilio anche gli agenti del Comando di Desio. Il conducente era completamente ubriaco, con un tasso alcolemico di oltre 2.5 g/l, inoltre viaggiava con una patente di guida scaduta. Il desiano è stato denunciato e sanzionato per la violazione dell'art. 189 del Codice della strada, cioè non essersi fermato dopo un sinistro stradale.