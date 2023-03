Fugge dopo l'incidente in auto ed era senza patente

A Seregno dopo un incidente si è allontanato con l’auto, che guidava sprovvisto di patente. Il giovane conducente straniero è stato identificato dalla Polizia Locale.

Incidente in auto e guida senza patente

Coinvolto in un incidente con l'auto si è allontanato, ma è stato rintracciato dagli agenti: in assenza di feriti nel sinistro, è stato soltanto sanzionato in via amministrativa. L’episodio nei giorni scorsi, quando l’automobilista al volante di una Peugeot 206 ha avuto un alterco con il guidatore di una Smart per una presunta mancata precedenza, poche decine di metri prima dell’incrocio fra via Nazioni Unite e via Moro.

Rintracciato dalla Polizia Locale in poche ore

La lite è proseguita durante la marcia e all'intersezione tra le Via Nazioni Unite e Colzani i due veicoli, per motivi ancora da chiarire, si sono urtati. Il conducente della Peugeot è poi fuggito senza fornire i dati assicurativi. Sul posto è accorsa la pattuglia del nucleo autoradio della Polizia Locale, allertata da alcuni cittadini. In poche ore gli agenti sono risaliti all’automobilista, uno straniero 20enne residente a Paderno Dugnano. Ha dichiarato di essere fuggito per paura di essere aggredito dall'altro conducente dopo la collisione delle due vetture in strada. La rapidità delle indagini della Polizia Locale ha permesso di individuare la vettura prima che fosse riparata.