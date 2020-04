Fondazione della Comunità di Monza e Brianza al fianco del Terzo Settore

È con un fondo a sostegno delle non profit del territorio in prima linea nella gestione dell’emergenza che la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza ha deciso di prendersi cura delle esigenze della sua Comunità.

La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza a fianco del Terzo Settore

“Più che mai in queste settimane così delicate, in cui l’epidemia ha messo a dura prova il nostro territorio e tutto il Paese, la Fondazione si schiera a fianco degli enti del Terzo settore, per aiutarli nelle loro attività quotidiane e per sostenere i più fragili, in questo periodo ancora più bisognosi di assistenza”, ha spiegato il presidente Giuseppe Fontana.

I contributi

Il Fondo Emergenza Coronavirus MB ha potuto contare su uno stanziamento iniziale di 100mila euro da parte di Fondazione Cariplo e Fondazione MB: in tre settimane ha raccolto, complessivamente, 340.531 euro. L’appello è stato subito sposato da Fondazione Peppino Vismara e da tanti altri donatori: 234, a oggi. Tra loro si contano anche stanziamenti da parte di due fondi costituiti presso la Fondazione, a cui si aggiungono due campagne promosse, in partnership, con Fondazione Giancarlo Pallavicini e con l’associazione Monza Auto Moto Storiche.

Gli interventi sostenuti dal 13 marzo

Dal giorno della sua attivazione, lo scorso 13 marzo, a oggi, sono già stati sostenuti 12 interventi e altri saranno presto definiti per rispondere alle esigenze del territorio. 160mila gli euro al momento stanziati, che hanno consentito l’acquisto di 40mila paia di guanti e oltre 15mila altri dispositivi di protezione individuale, tra cui 8mila mascherine, 600 maschere e 200 camici. Non solo interventi a sostegno di realtà attive in prima linea in ambito sociosanitario, come Cri Monza, AVPS Vimercate e Seregno Soccorso.

Fondi anche al San Gerardo

Anche una donazione diretta all’ospedale San Gerardo di Monza, in collaborazione con la raccolta promossa da Brianza per il Cuore, e l’attivazione di reti diffuse sul territorio per il sostegno, attraverso pacchi alimentari, di 430 famiglie in difficoltà, per cui sono state acquistate 8 tonnellate di cibi. «Al via anche l’attivazione di servizi di prossimità e domiciliarità per over 65 e malati oncologici, di sportelli psicologici gratuiti – ha ricapitolato Fontana – l’acquisto di tablet per aiutare 20 ragazzi nella didattica a distanza e 20 persone con disabilità a restare in contatto con gli operatori dei loro centri»: elenco completo su fondazionemonzabrianza.org.

Ogni contributo può fare la differenza

«La Fondazione continua a restare in ascolto. La raccolta fondi prosegue Fondazione – ha concluso Fontana – e proseguirà anche quando ci saremo lasciati alle spalle l’emergenza sanitaria: ogni contributo può fare la differenza e le nostre non profit, ora più che mai, hanno bisogno del sostegno di tutti noi».

